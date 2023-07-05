Samanyolu Haber /Spor / Ezeli rakibe transfer çalımı: Arda Güler tercihini yaptı /05 Temmuz 2023 01:08

Ezeli rakibe transfer çalımı: Arda Güler tercihini yaptı

Real Madrid ve Barcelona başta olmak üzere Avrupa devlerinin peşinde olduğu Arda Güler'in gelecek sezon için tercihini yaptığı öğrenildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre iki İspanyol devi Real Madrid ve Barcelona’nın transfer etmek için uğraş verdiği Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, gelecek sezon hangi takımda oynayacağına karar verdi.

Barcelona’nın Sportif Direktör Deco’yu İstanbul’a göndererek transferi bitirmeye çalıştığı günlerde genç yıldızı ezeli rakibine kaptırmak istemeyen Real Madrid de devreye girdi. The Athletic’te yer alan habere göre Barcelona’nın teklifinin üzerinde çıkan Real Madrid, transferde sona yaklaştı.

Sözleşmesinde 17.5 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Arda Güler için Fenerbahçe’ye 20 milyon Euro ve yüzde 20 satıştan pay maddesi teklifi sunan Real Madrid, milli futbolcunun transferinde öne geçti. Fenerbahçe’nin teklifi kabul etmeye hazırlandığı belirtilirken, Arda Güler’in de Carlo Ancelotti’nin çalıştırdığı Real Madrid’de oynamayı kabul ettiği ifade edildi.

Finansal sıkıntılardaki Barcelona, Fenerbahçe’ye taksit seçeneği sunmuş, Arda Güler’in de bir yıl daha sarı-lacivertli takımda oynaması önerisinde bulunmuştu. Bu teklifin üstüne çıkan Real Madrid, Arda Güler’i de ikna ederek ezeli rakibine transfer çalımı atmayı başardı.
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