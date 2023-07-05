Samanyolu Haber /Dünya / Rüşvetle suçlanan Merkez Bankası Başkanı 'istifa etmem' dedi /05 Temmuz 2023 07:20

Rüşvetle suçlanan Merkez Bankası Başkanı 'istifa etmem' dedi

Slovakya Merkez Bankası Başkanı, aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın da ana karar alma mekanizmasının üyelerinden biri konumunda.

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Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, hakkındaki rüşvet suçlamalarına rağmen görevi bırakmayacağını açıkladı.

Kazimir, birçok özel şirketin vergi denetimiyle ilgili olarak vergi dairesi başkanına 48 bin euro rüşvet ödemekle suçlanıyor. Suçlu bulunması halinde beş yıl hapis cezası öngörülen Kazimir ise suçlamaları yasa dışı ve uydurma olarak değerlendirdiğini söyledi.

Kazimir, Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro'yu kullanan 20 ülkeden biri olan Slovakya'nın Merkez Bankası Başkanı olarak Avrupa Merkez Bankası'nın da ana karar alma mekanizmasının üyelerinden biri konumunda.

"İstifa etmeyeceğim"

Pazartesi günü başkent Bratislava yakınlarındaki bir mahkemede başlayan dava öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada "İstifa etmeyeceğim. Ve neden biliyor musunuz? Çünkü yanlış birşey yapmadım." dedi.

Dava, Kazimir'in 2012-2019 yılları arasında Başbakan Robert Fico'nun solcu hükümetinde maliye bakanı olarak görev yaptığı döneme dayanıyor ve Fico hükümetindeki bir bakan aleyhine açılan ilk bu ilk dava olma özelliğini taşıyor.

Fico'nun partisinin eylül ayında yapılacak olan genel seçimlerde yeniden zafer kazanması yüksek olasılık olarak görülüyor.
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