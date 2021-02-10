Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook, ırkçı saldırılara dur diyecek /10 Şubat 2021 20:59

Facebook, ırkçı saldırılara dur diyecek

Sosyal medya platformu Facebook, özellikle İngiltere Premier Lig'de top koşturan siyahi futbolculara yönelik artan ırkçı saldırılara karşı yeni tedbirler alacağını duyurdu.

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İngiltere Premier Lig'de  Manchester Unitedlı futbolcular Marcus Rashford, Anthony Martial, Axel Tuanzebe, West Bromwich Albion'dan Romaine Sawyers, Chelseali Reece James ve Manchester United'ın kadın takımında forma giyen Lauren James gibi birçok siyahi oyuncuya son dönemde sosyal medyadan artan ırkçı saldırılar, Facebook'u sert önlemler almak için hareketi geçirdi.    

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Facebook yöneticilerinden Fadza Madzingira, "Son dönemde platformumuzda artan ırkçı içerikli mesajlar, beni dehşete düşürüyor. Buna benzer durumları önlemek amacıyla yeni önlemler alacağız." ifadelerini kullandı.    

Alınan yeni önlemler kapsamında, Facebook'ta futbolculara yönelik ırkçı içerikli mesaj atan hesaplar, süresiz olarak dondurulacak.    

Facebook'un sahibi olduğu sosyal medya platformu Instagram'da ise tekrarlanan ırkçı içerikli mesajlarda kullanıcıların hesabı sonlandırılacak. Instagram'da, daha önce buna benzer durumlarda bir süreliğine hesabın dondurulması cezası veriliyordu. 
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