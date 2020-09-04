Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook’tan ABD seçimleriyle ilgili radikal kararlar /04 Eylül 2020 10:54

Facebook’tan ABD seçimleriyle ilgili radikal kararlar

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, “Her zamanki gibi bir seçim olmayacak” dedi ve ABD seçim sürecinde yasak kapsamına soktukları paylaşımları açıkladı.

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Facebook CEO’su Mark Zuckerberg,ABD başkanlık seçimlerine bir hafta kala siyasi reklamları donduracağını duyurdu. Zuckerberg, “Bu seçim her zamanki gibi bir seçim olmayacak ve bu yüzden herkesin demokrasimizi koruma sorumluluğu var” dedi.

Sosyal medya platformu Facebook, 3 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerine bir hafta kala siyasi reklamları donduracağını açıkladı.

 
Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, seçimlere müdahale önlemleri kapsamında aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Ülkenin böylesine bölündüğü ve seçim sonuçlarının günler hatta haftalar sonra sonuçlanabileceği bir ortamda sivil itaatsizlik riskinin artmasından endişe duyduğunu belirten Zuckerberg, ”Bu seçim her zamanki gibi bir seçim olmayacak ve bu yüzden herkesin demokrasimizi koruma sorumluluğu var” ifadesini kullandı.

Seçimlere 7 gün kala adayların yeni iddialara yanıt verecek yeteri kadar zamanları olmaması ihtimaline karşı Facebook’ta siyasi reklamlara izin verilmeyeceğini belirten Zuckerberg, seçim sonuçları açıklanmadan önce zafer ilan eden adayların paylaşımlarına ise uyarı etiketi ekleyeceklerini kaydetti.

Zuckerberg, ayrıca oy kullanmaya gidenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapacağını iddia eden paylaşımların Facebook’tan kaldırılacağını ifade etti.
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