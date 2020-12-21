Faciada can kaybı 12'ye yükseldi

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesindeki patlamadan etkilenen ve başka bir hastaneye sevk edilen Münevver Güler hayatını kaybetti.





Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.







Gaziantep'te 19 Aralık Cumartesi günü SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazı patlamıştı. Patlama sonrası çıkan yangında 7 kişi olay yerinde, 1 kişi ise farklı bir hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetmişti.





Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 9 hastadan 3'ü de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.