Samanyolu Haber /Gündem / Faciada can kaybı 12'ye yükseldi /21 Aralık 2020 14:23

Faciada can kaybı 12'ye yükseldi

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde önceki gün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

SHABER3.COM

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesindeki patlamadan etkilenen ve başka bir hastaneye sevk edilen Münevver Güler hayatını kaybetti.

Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Gaziantep'te 19 Aralık Cumartesi günü SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazı patlamıştı. Patlama sonrası çıkan yangında 7 kişi olay yerinde, 1 kişi ise farklı bir hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetmişti. 

Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 9 hastadan 3'ü de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Faciada can kaybı 12'ye yükseldi Sonraki Haber >>

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

Araç kontrolden çıktı

Araç kontrolden çıktı

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:25:51