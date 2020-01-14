Fadıl Akgündüz yine dolandırdı!

Kamuoyunda “Jet Fadıl” diye meşhur olan Fadıl Akgündüz, kendi imkânlarıyla yaptıracağını belirttiği Siirt Belediyesi hizmet binasının kalan 5,5 milyon lira borcunu ödemedi.





Binayı inşâ eden firma belediye hakkında icra takibi başlattı.





İNŞAAT 2014 YILINDA BİTTİ, FADIL AKGÜNDÜZ BORCUNU ÖDEMEDİ





Akgündüz, 2012 yılında dönemin Barış ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) mensup Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ile görüşerek, yeni hizmet binası taahhütünde bulunmuştu.





2014 yılında hizmet binasını tamamlayan firma, Siirt Belediyesi vasıtasıyla tahsilatı Akgündüz'den yapmak için anlaşma yaptı.





Akgündüz söz verdiği 5,5 milyon lirayı ödemeyince firma alacağı için Siirt Belediyesi'ne icra işlemi başlattı.





Akgündüz'den uzun zamandır ödeme alamadığı için mağdur olduklarını belirten firma yetkilisi Altan Akhan, "Siirt Belediyesi hizmet binası inşaat bedelinin Fadıl Akgündüz tarafından belediyeye ödemelerin yapılmaması sebebiyle mağdur olduk." dedi.





31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Berivan Helen Işık, Siirt Belediye Başkanı olarak seçilmişti.





Başkan Işık icra takibine dair herhangi bir beyanda bulunmadı.