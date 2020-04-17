Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Altun ile Vakıflar arasında yapılan kira sözleşmesi ortaya çıktı /17 Nisan 2020 09:39

Fahrettin Altun ile Vakıflar arasında yapılan kira sözleşmesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan Kuzguncuk’ta Vakıflar’a ait araziyi aylık 258 liraya kiraladığı ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan Kuzguncuk’ta Vakıflar’a ait araziye kaçak yapı yapmaya çalıştığı ortaya çıkınca Vakıflar Genel Müdürlüğü ,  Altun’un 8 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen ihalede, söz konusu arsa için en yüksek teklifi verdiğini açıklamıştı.
 
Edilen bilgiye göre arazi kiralama ihalesinde en yüksek teklifi verdiği belirtilen Altun, söz konusu araziyi yıllık 3 bin 100 liraya 10 yıl süreyle kiraladı. Arazinin 10 yıllık toplam kiralama bedeli 31 bin lira ediyor.

13 Nisan 2020 tarihinde başlayan kiralama 12 Nisan 2031 tarihinde sona erecek. Kiralama amacı arsa - bahçe görünen toplam 241 metrekare arsanın aylık kirası ise yaklaşık 258 lira ediyor. Kiranın her ay peşin ödeneceği öğrenildi.

İBB YIKMIŞTI
Altun, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta kiraladığı evinin yanındaki araziye yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırmış mahalle sakinlerinin çivi bile çakamadığı bölgede araziye birçok noktadan görünen beton taşlardan bir de duvar ördürmüş, jiletli teller çekmişti. Mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine geçen pazartesi günü çardak ve şömine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkılmıştı.
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