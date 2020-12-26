Faiz liginin şampiyonu yaptı

Faizleri düşürmekle övünen iktidar bugün Türkiye'yi dünyada en yüksek faiz veren ülkeler arasına soktu. Türkiye yüzde 17 faiz ile tüm dünyada en yüksek faiz veren 9'uncu ülke durumuna yükseldi.







Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek faize sahip ülke olurken, gelişmekte olan ülkeler arasında da üçüncü sırada yer alıyor.





Koronavirüs salgını döneminde dünya ülkeleri istihdam ve ekonomiyi korumak için düşük faiz politikası uygularken Türkiye yanlış para politikalarının sonucunu ağır bir fatura ile ödemek durumunda kaldı.





BU HALDE REZERV BİRİKTİRİLEMEZ





Sözcü’nün haberine göre, üstelik yabancı yatırımcı ve sıcak para girişinde “güven sorunu” aşılamadığı için yüksek faiz politikasının beklenen sonuçları getirrmesi de mümkün olmayabilir. Sesmir Başkanı Orhan Ökmen, “Bu faiz seviyesi dahi, reformlar olmadan tek başına ters para ikamesini canlandırmaya ve rezerv birikiminin başlamasına yetmemektedir” diye konuştu.





“Vatandaşı faize ezdirmeyeceğiz” diyen Erdoğan, sık sık Merkez Bankası'nı da hedef alan açıklamalar yapmıştı.





Erdoğan'ın “Faiz sebep, enflasyon neticedir” sözleri son iki yılda en çok tartışılan yaklaşımlardan biri olurken ekonomistlerin de sık sık eleştirileri ile karşılaşmıştı.





ACI İLAÇ İÇİLDİ AMA...





Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, şu ifadeleri kullandı:





"Biz, ekonomiye dış finansman girişinin de olmadığı bir ortamda aşırı gevşek politika duruşu ile tüketimi hızlandırarak, kredi talebini yükselterek ve cari açığı artırarak büyüme gösterdik. Sürekli finansman açığı veren bir ekonomi olarak, paramız değersizleşti. Bu şekilde büyümenin en büyük yan etkisi, enflasyondu. Enflasyon nedeniyle faiz adı verilen acı ilacı içmek durumunda kaldık."





Son bir yılda faizleri düşük tutabilmek ve kuru dengelemek için ciddi rezerv kaybı yaşadığımızı hatırlatan Ekonomist, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Sağman ise “Swaplar dahil edildiğinde 50 milyar dolar eksi rezervimiz var. Geçtiğimiz yaz döneminde aşırı yüksek kredi büyümesiyle hem iç talebi hem de cari açığı artırdık” diye konuştu.