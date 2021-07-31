"Faiz ödemesine para yetmiyor, vergilere mecbur yeni zam gelecek"

Bingöl, "Son 4 yıldır bozulan mali disiplin bütçe dengesini de sarsıyor. Bu yıl bütçede öngörülen açık hedefinin 245 milyar liraya çıkması bunun en açık göstergesi. Bütçe dengesinin yanı sıra 2019 yılından bu yana faiz dışı dengenin de bozularak negatife döndüğünü vurgulayan vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “Artık borç faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyoruz. Hazine sadece temmuz ayında faize 21.8 milyar TL ödedi. Bunu ödeyebilmek için ilave borçlanma yapıldı. Yeni vergiler ve artış oranları kaçınılmaz" dedi.



Sözcü'de Nuray Tarhan'ın haberine göre 2006-2020 döneminde 905.2 milyar lira faiz ödemesi yapıldığını, bu rakama yaklaşık 200 milyar lira daha eklenerek bu yıl yaklaşık 1.1 trilyon liraya çıkacağını vurgulayan Bingöl, şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, temmuzda ödenmesi gereken 57.7 milyar TL borç anapara ve faiz söz konusu. Ocak-mayıs döneminde yapılan faiz ödemesi 69.7 milyar TL. Yüksek faiz kötü yönetimin ve yönetime güvensizliğin en bariz göstergesidir. Kötü yönetim nedeniyle kaynaklarımız ve vatandaşın alın terinden ödediği vergiler faize gidiyor."





Kurumlar vergisi oranı yüzde 63.6'da kaldı





Ozan Bingöl, yılın ilk 6 ayında toplam vergi gelirleri tahsilatının 496.9 milyar lira olduğunu belirterek, şirketlerin ödediği Kurumlar Vergisi'nde ise tahsilat/tahakkuk oranının yüzde 63.6'larda kaldığını, yaklaşık 950 bin kurumdan 69.5 milyar lira tahsilat elde edildiğini söyledi.





"Çıkarılan aflar, vergi ödemesini azaltıyor"





Bingöl, neredeyse her yıl çıkarılan aflar nedeniyle mükelleflerin vergi ödeme gayretinin azaldığını belirterek, “Yurtiçinde toplanan KDV'nin tahsilat/tahakkuk oranı ilk 6 ayda yüzde 29.1 oldu. Yani vatandaştan tahsil ettiği KDV'yi devlete ödemek zorunda olan aracı mükellefler, bu tutarları bir nevi finansman aracı olarak kullandı” dedi.

Bingöl, tüketimden alınan dolaylı vergilerdeki çarpıcı sonuçları ise şöyle sıraladı:

6 aylık ÖTV tahsilatı 95.5 milyar TL oldu. Bunun 20.6 milyar TL'si petrol ve doğalgazdan, 28.7 milyar TL'sinin tütün mamullerinden, 31.2 milyar TL'si motorlu araç satışlarından, 8 milyar TL'si alkolden elde edildi.

Şans Oyunları Vergisi ilk yarıda artarak 2.9 milyar TL'ye çıktı. Yani halk salgınla mücadelede umudunu şansa ve talihe bağladı.