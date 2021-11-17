Dolar yükselirken Erdoğan: Faizi savunan arkadaşımla beraber olmam

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur.” sözlerini tekrarladı. Partisinin Grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Milleti faize ezdiremeyiz. Faiz belasını milletin sırtından kaldıracağız. Görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek. Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın ben faizi savunanla beraber olmam, olamam. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz.” dedi.







TR724'ün haberine göre Recep Tayyip Erdoğan, gelişmiş ülkelerin büyük ekonomik buhranının eşiğinde olduğunu, bunu sosyal ve siyasi krizlerin de izleyeceğini savunan Erdoğan, “Biz güçlü altyapımız, üretimimiz ve istihdamımızla iyi bir yerde duruyoruz. Dünyaya bakalım, ABD’ye, Batı’ya, İsrail’e bakın. Bütün bunlarda faiz aşağılara çekilmişken bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki faizi savunuyor? Ben iş adamlarını da anlamıyorum. TÜSİAD vs bir araya gelip yüksek faizden bahsediyor. Eğer sen yatırımdan yanaysan buyurun size düşük faizle kredi. O zaman kaçıyorlar.” ifadelerini kullandı.





Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dünkü konuşmasında, “Enflasyonla mücadeleyi kararlı yaparsak kur istikrara kavuşacak, risk primi düşecek, uzun vadeli faizler düşecektir.” demişti.





