Alman hoca Türkiye'yi ipten aldı





Nurullah Kaya - Samanyoluhaber.com





Alman teknik adam Kuntz, takımıyla 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Kuntz'un aldığı bu galibiyetle Türkiye toparlanmak için hem şans hem zaman kazanmış oldu. Aslında normal şartlarda Türkiye'nin rahatlıkla yenebileceği Cebelitarık ve Karadağ çok güçsüz takımlar. Ancak şuana kadar Türkiye'de üst düzey bir takım ruhu ve herhangi bir taktik anlayış oluşmadı. Bunun bir çok sebebi var. Hataları sadece Şenol hocaya bağlamak da çok doğru olmaz.





İşine karışılmasını istemeyen Alman hoca kısa sürede takıma bir disiplin ve özgüven getirdi. Genç oyunculara daha fazla şans verdi. Karadağ maçında ilk 11'de 25 yaş altında 8 oyuncuya şans verdi. Gençler ise verilen şansı iyi kullanmasını bildi. Sahada çok koşup iyi mücadele verdiler. Özellikle Karadağ maçının ikinci yarısında Alman hocanın Orkun'u oyuna dahil etmesi önemli bir hamleydi. Orkun'da hocasının tercihini boşa çıkarmadı.





Ancak oyun kurmak ve maça hakim olup rakibi istediğiniz yöne çekmek iyi takım olmanın başlıca unsurlarındandır. Türkiye bu maçtan skor olarak galip ayrılsa da oyunun tam hakimi değildi. Özellikle orta sahada bu çok aşikardı. Maçta çok fazla pozisyon bulamadık. Aksine Karadağ daha fazla tehlikeli hücumlar yaptı. Eğer Karadağ'ın bir tık üstünde bir rakip olsaydı. Türkiye'nin hayalleri suya düşebilirdi. Burak ve Hakan'ın bazı maçlarda iyi bazı maçlarda kötü performans sergilemesi turnuvalarda takımlar için istikrarsız bir grafik ortaya koyar. Maçta Hakan'ın asistiyle gelen gol birçok şeyi değiştirmeye yetti. Bu yüzden bazı oyuncuların mümkün mertebe istikrarlı oynaması gerekiyor.





Özetle son iki maç skor olarak iyi ancak futbol olarak iyi değil. Kuntz ve öğrencileri kısa sürede takım olmaları ve her rakibe karşı oyun planı, oyun dizilişi, oyun kurgusu geliştirmeleri gerekiyor. Bundan sonraki rakipler ve maçlar çok ama çok ciddi. Son şampiyon İtalya, Portekiz, İskoçya, Rusya, İsveç ve Galler'in olduğu bir yerde mücadele etmek hiç kolay olmayacak. Eğer Milli Takım'a siyaset karışmaz ve bu gençler Alman hocayı iyi dinlerse 5 ay iyi bir zaman dilimi. Mart 2022'de önce play-off maçları oynanacak. Buradan galip ayrılan takımlar 21 Kasım 2022'de Katar'da başlayacak 22. Dünya Kupası'na katılacak.