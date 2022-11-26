Samanyolu Haber /Gündem / Fakirlik günahı engellemez, tam aksine Allah’ı inkara götürecek kötülüklere kapı açar /26 Kasım 2022 10:38

Fakirlik günahı engellemez, tam aksine Allah’ı inkara götürecek kötülüklere kapı açar

Hadis profesörü Ayhan Tekineş, kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, “Ekonominin bozukluğu, hayat pahalılığı çoğu günahları engelleyici bir şey! Bu manada iyi bir şey.” sözlerine tepki gösterdi.

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Efendimiz’in (sas) “Fakirlik az daha Allah’ı inkara denk olacaktı.” hadisini hatırlatan Ayhan Tekineş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

Din tüccarlığından zengin olanlar fakirlerin halini düşünmüyor. Peygamber Efendimiz (sa) “Fakirlik az daha Allah’ı inkara denk olacaktı.” buyurmuş. Fakirliğin yol açabileceği muhtemel tehlikelere dikkat çekmek için. Ama bu din tüccarı sahte şeyhler kendileri lüks ve şatafat içinde yüzerken dalga geçer gibi millete fakirliği övüyorlar.

Yüzyıl önce İslam dünyasının üç büyük probleminden birisi fakirlik diyen Bediüzzaman’ın ufku nerede, halka fakirlik vaazı veren DİB Ali Erbaş ve sahte şeyh Cübbeli Ahmet nerede!

Peygamber Efendimiz (sa) “Veren el alan elden üstündür” sözüyle, insanları helal kazanca ve başkalarına yardım etmeye teşvik ederken sahte şeyhler, dilenciliği yüceltiyor, fakirlik vaazı veriyor. Günahları engellemek için tek çareleri kalmış; milleti aç bırakmak. Vaaz ve nasihatlarının tesir etmediğinin kendileri de farkında.


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