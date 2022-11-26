Fakirlik günahı engellemez, tam aksine Allah’ı inkara götürecek kötülüklere kapı açar

Din tüccarlığından zengin olanlar fakirlerin halini düşünmüyor. Peygamber Efendimiz (sa) “Fakirlik az daha Allah’ı inkara denk olacaktı.” buyurmuş. Fakirliğin yol açabileceği muhtemel tehlikelere dikkat çekmek için. Ama bu din tüccarı sahte şeyhler kendileri lüks ve şatafat içinde yüzerken dalga geçer gibi millete fakirliği övüyorlar.









Peygamber Efendimiz (sa) “Veren el alan elden üstündür” sözüyle, insanları helal kazanca ve başkalarına yardım etmeye teşvik ederken sahte şeyhler, dilenciliği yüceltiyor, fakirlik vaazı veriyor. Günahları engellemek için tek çareleri kalmış; milleti aç bırakmak. Vaaz ve nasihatlarının tesir etmediğinin kendileri de farkında.









Efendimiz’in (sas) “Fakirlik az daha Allah’ı inkara denk olacaktı.” hadisini hatırlatan Ayhan Tekineş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:Yüzyıl önce İ, halka fakirlik vaazı verenvenerede!