Samanyolu Haber /Spor / Falcao'nun eşinden gidiyoruz mesajı /22 Ağustos 2021 17:55

Falcao'nun eşinden gidiyoruz mesajı

Galatasaray'da ayrılması gündemde olan isimlerden Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron sosyal medya hesabı üzerinden "Gidiyoruz" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

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Galatasaray'da yüksek maaşı ve yaşadığı sakatlık sorunları sebebiyle takımdan ayrılması gündemde olan Radamel Falcao'da flaş bir gelişme yaşandı.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'nun sosyal medyadan yaptığı "Bu hafta gidiyoruz. Her zaman birlikte Falcao" paylaşımı dikkat çekti.Çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, bu paylaşımı Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılmak üzere olduğu şeklinde yorumladı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sarı kırmızılı formayla 2 sezonda toplamda 40 maça çıkan Falcao, 20 gol atıp 3 de asist yaparken beklentilerin altında kaldı.Ekonomik yönden elini rahatlatmak isteyen Galatasaray, yıllık 5 milyon avronun üzerinde bir maaş alan Kolombiyalı golcüyle yollarını ayırmak istiyor.
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