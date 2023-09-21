Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, Nagehan Alçı’nın açıklamasıyla müvekkilinin kamuoyunda hedef haline geldiğini suç duyurusu dilekçesinde belirten oyuncunun avukatı Faruk Emre Akı, şunları söyledi:
"Nagehan Alçı’nın bu provokatif açıklamasının ardından bölücü terör örgütü sempatizanları, müvekkilimin telefonuna, sosyal medya hesaplarına YPG, PKK adı altında ölümle tehdit eden mesajlar atmaya başlamıştır. Müvekkilimin hayatına ve yurt dışında yaşayan ailesine kast edileceği gibi onlarca tehdit mesajları gelmeye başlamıştır. Mesajları gönderen kişilerin profilleri incelendiğinde aktif düzeyde militan düzeyinde ilgili örgütlerde yer aldığı görülmektedir."
Farah Zeynep Abdullah, kendisini ve ailesini ölümle tehdit eden kişilerden de şikayetçi oldu.