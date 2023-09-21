Samanyolu Haber /Gündem / Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu /21 Eylül 2023 08:20

Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya paylaşımı sonrası hedef haline geldiğini belirterek gazeteci Nagehan Alçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SHABER3.COM

Oyuncu, Yılmaz Güney’in ölüm yıldönümünde sanatçı için "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" şeklinde yorum yapmıştı. Bu açıklamalar üzerine gazeteci Nagehan Alçı da sosyal medya hesabından, "Şu konjonktürde Yılmaz Güney’e, Farah Zeynep’le başlayan saldırı kampanyasının sebebi Kürt olması. Olayın özü bu" şeklinde paylaşım yapmıştı. Farah Zeynep Abdullah da Alçı'ya "Yok koç erkeği olması abartma" yanıtını verdi.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, Nagehan Alçı’nın açıklamasıyla müvekkilinin kamuoyunda hedef haline geldiğini suç duyurusu dilekçesinde belirten oyuncunun avukatı Faruk Emre Akı, şunları söyledi:

"Nagehan Alçı’nın bu provokatif açıklamasının ardından bölücü terör örgütü sempatizanları, müvekkilimin telefonuna, sosyal medya hesaplarına YPG, PKK adı altında ölümle tehdit eden mesajlar atmaya başlamıştır. Müvekkilimin hayatına ve yurt dışında yaşayan ailesine kast edileceği gibi onlarca tehdit mesajları gelmeye başlamıştır. Mesajları gönderen kişilerin profilleri incelendiğinde aktif düzeyde militan düzeyinde ilgili örgütlerde yer aldığı görülmektedir."



Farah Zeynep Abdullah, kendisini ve ailesini ölümle tehdit eden kişilerden de şikayetçi oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:31:01