Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Rus Oligarklar peş peşe jetleriyle İstanbul'da /10 Mart 2022 15:42

Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Rus Oligarklar peş peşe jetleriyle İstanbul'da

Fatih Altaylı yazısında bugün, savaşla birlikte turizm geliri darbe alan Türkiye'ye Rusya tarafından yeni kapı açıldığını söyledi. Altaylı, Rus Oligarkların jetleriyle İstanbul'a geldiğini belirtti.

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Batı dünyasının Rusya'ya yaptırım adımları sonrasında Türkiye'nin ne yapacağı merakla beklenirken, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'dan flaş iddia geldi.

Altaylı, Rus Oligarkların varlıklarını Türkiye'ye getirmek için arayışta olduğunu öne sürdü.

RUS OLİGARKLAR ÖZEL JETLERİYLE İSTANBUL'DA

Bugünkü köşe yazısında "Rusya-Ukrayna çatışması ya da savaşı acaba Türkiye’ye farklı bir kapı mı açıyor!" sorusunu soran Altaylı'nın iddiası şu şekilde:

"Rusya’ya yönelik yaptırım kararları peş peşe alınırken, ben bu durumdan avantaj sağlayacak ülke olarak ne yalan söyleyeyim Kıbrıs Rum Kesimi’ni görüyordum. 

Zaten uzun yıllardır Rus gri parasını çeken bu ülke şimdi daha da etkin bir hale gelebilirdi. Ancak gelişmeler, bu konuda Türkiye’nin öne çıkabileceğini gösteriyor. Bunu söylememin somut bir nedeni var.

Önceki gün Türkiye hava sahasına peş peşe özel jetler girmeye başladı. Bunlardan ilki Roman Abramovich’in özel jetlerinden biriydi. Ve içinde Roman Abramovich vardı. Abramovich İstanbul’a indi ve uçağı uzun süreli park alanına çekildi.

Ünlü oligarkın ardından daha ilginç bir konuk daha İstanbul’a geldi. Vagit Alekperov. Lukoil’in de yönetim kurulu başkanlığını yürüten oligarkın VP-CLO kuyruk kodlu Dassault Falcon uçağı da İstanbul’a indi. Bir gün sonra Alekperov havalanarak Moskova’ya gitti.

Daha uzun süre kalan Abramovich’in ise Chelsea’yı satmak için Türkiye’ye geldiğini zannetmiyorum.

Belli ki, oligarklar, bu dönemde sadece uçaklarını değil, kendilerini ve bir kısım varlıklarını park edebilecekleri bir yer arıyorlar.

Bu tercih Türkiye olabilir."

 
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