Fatih Portakal yeni kararını açıkladı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve FOX TV'deki görevi sonrasında sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan Fatih Portakal bu düşüncesinin sürdüğünü ifade etti.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre gazeteci Fatih Portakal Ankara'da Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde TV100 ekranlarına ilk izlenimlerini aktaran Portakal, Gazeteci Gürkan Hacır ve Deniz Gürel'in sorularına yanıt verdi. gazeteci Fatih Portakal Ankara'da Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde TV100 ekranlarına ilk izlenimlerini aktaran Portakal, Gazeteci Gürkan Hacır ve Deniz Gürel'in sorularına yanıt verdi.

PORTAKAL EKRANA MI DÖNÜYOR?





Portakal, "Ekrana dönecek misin?" sorusu üzerine, "Korkudan morkudan gittiğim yok" diyerek şu ifadeleri kullandı:"Youtube'da daha kralını yapıyorum. Ben bıkmıştım aynı şeyleri tekrar etmekten, Youtube'da da teknik aksaklıktan sıkılmıştım bu sene atlattık. Eleştiryse eleştiri, övmeyse övme her şeyi konuşuyorum. Hedefimde Youtube üzerinden seçim yayını yapabilmek var. Bugün için ekrana geri dönmeyi düşünmüyorum ve keyif alıyorum"