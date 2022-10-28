Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal yeni kararını açıkladı /28 Ekim 2022 19:53

Fatih Portakal yeni kararını açıkladı

Fox TV'deki görevi sonrasında ekranlara veda etme kararı alan ve sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan Fatih Portakal bu düşüncesinin sürdüğünü ifade etti.

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Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve FOX TV'deki görevi sonrasında  sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan Fatih Portakal bu düşüncesinin sürdüğünü ifade etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre gazeteci Fatih Portakal Ankara'da Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde TV100 ekranlarına ilk izlenimlerini aktaran Portakal, Gazeteci Gürkan Hacır ve Deniz Gürel'in sorularına yanıt verdi.

PORTAKAL EKRANA MI DÖNÜYOR?

Portakal, "Ekrana dönecek misin?" sorusu üzerine, "Korkudan morkudan gittiğim yok" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Youtube'da daha kralını yapıyorum. Ben bıkmıştım aynı şeyleri tekrar etmekten, Youtube'da da teknik aksaklıktan sıkılmıştım bu sene atlattık. Eleştiryse eleştiri, övmeyse övme her şeyi konuşuyorum. Hedefimde Youtube üzerinden seçim yayını yapabilmek var. Bugün için ekrana geri dönmeyi düşünmüyorum ve keyif alıyorum"
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