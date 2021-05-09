Fatih Portakal'dan ilginç çıkış: 20 yıllık Erdoğan büyüsü bozuldu

Gazeteci Fatih Portakal, "20 yıllık Erdoğan büyüsü bozuldu .Ekonomik buhran içindeki yurttaş, yönetenlerin, yakın çevrelerinin, ayrıcalıklı isimlerin lüks yaşamını görünce kayıtsız kalamıyor." düşüncesini dile getirdi.







Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Namaz, Kur’an tilavetinin artık oyları arttırmak için yeterli olmayacağı aşikar! Din üstünden siyaset de işe yaramaz Erken veya zamanında bir seçim de olsa seçmen “128” diyecektir. Görünen bu kadar net. Ben ne düşüneyim, yönetenler düşünsün." ifadesini kullandı.











