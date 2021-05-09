Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal'dan ilginç çıkış: 20 yıllık Erdoğan büyüsü bozuldu /09 Mayıs 2021 20:04

Fatih Portakal'dan ilginç çıkış: 20 yıllık Erdoğan büyüsü bozuldu

Fatih Portakal Sosyal Medya'dan ilginç bir Erdoğan analizi paylaştı 20 yıllık Erdoğan büyüsü bozuldu, yurttaş yönetenlerin, yakın çevrelerinin, ayrıcalıklı isimlerin lüks yaşamını görünce kayıtsız kalamıyor

SHABER3.COM

Gazeteci Fatih Portakal, "20 yıllık Erdoğan büyüsü bozuldu .Ekonomik buhran içindeki yurttaş, yönetenlerin, yakın çevrelerinin, ayrıcalıklı isimlerin lüks yaşamını görünce kayıtsız kalamıyor." düşüncesini dile getirdi.

Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda,  Namaz, Kur’an tilavetinin artık oyları arttırmak için yeterli olmayacağı aşikar! Din üstünden siyaset de işe yaramaz Erken veya zamanında bir seçim de olsa seçmen “128” diyecektir. Görünen bu kadar net. Ben ne düşüneyim, yönetenler düşünsün." ifadesini kullandı. 



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fatih Portakal'dan ilginç çıkış: 20 yıllık Erdoğan... Sonraki Haber >>

Tower Bridge’de Ezan-ı Muhammedi yükseldi

Tower Bridge’de Ezan-ı Muhammedi yükseldi

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

Sedat Peker ifşaatlara devam ediyor

Sedat Peker ifşaatlara devam ediyor

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı

İsrail'den Aksa'da namaz kılanlara tepki çeken baskın

İsrail'den Aksa'da namaz kılanlara tepki çeken baskın

AKP'liler çok rahatsız: Bundan sonra partiymiş martiymiş hiç umurumda değil

AKP'liler çok rahatsız: Bundan sonra partiymiş martiymiş hiç umurumda değil

Kalecinin o hatası şoka uğrattı!

Kalecinin o hatası şoka uğrattı!

Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı

Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:11:24