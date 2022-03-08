Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim kararını açıkladı /08 Mart 2022 21:44

Fatih Terim kararını açıkladı

Fatih Terim, Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçı tribünden takip etmesi için kendisine mektuplu bir davette bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a olumsuz cevap verdi.

SHABER3.COM

Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisini Barcelona maçına davet eden sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'a olumsuz cevap verdi.

Terim, Elmas gibi bir mektup yazarak Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 10 Mart Perşembe günü oynayacağı Barcelona karşılaşmasını televizyondan takip edeceğini söyledi.

Fatih Terim'in Burak Elmas'a yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Sayın Burak Elmas, davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim. Ben hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan ve kendisine kolay da dokunulmasına izin verilmeyen, yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu. Bilmenizi isterim ki, perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza ve tüm camiamıza başarılar dilerim. Umuyorum ki,
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