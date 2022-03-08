Samanyolu Haber /Gündem / Turkovac ile ilgili Azerbaycan gelişmesi /08 Mart 2022 20:34

Turkovac ile ilgili Azerbaycan gelişmesi

Türkiye'de üretilen koronavirüs aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozunun (rapel doz) faz-3 klinik çalışmasının Azerbaycan’da başlatılacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de geliştirilip üretilen Kovid-19 aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozunun (rapel doz) faz-3 klinik çalışmasının Azerbaycan’da başlatılacağını açıkladı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi tarafından yürütülecek hatırlatma dozu faz-3 çalışması, Turkovac’a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor.

TÜSEB heyeti çalışmaya ilişkin protokolün imzası için bugün Bakü’ye gidiyor. TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan başkanlığındaki heyette, Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara ve Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı Batuhan Yeşilyurt'un bulunduğu aktarılan açıklamada, TÜSEB ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi arasındaki protokolün 9 Mart Çarşamba günü imzalanacağı ve klinik araştırmanın başlayacağı belirtildi.

Türkiye'nin dünyada Kovid-19'a yönelik aşı geliştirme çalışmalarında kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, TURKOVAC'ın bağımsız yerel etik komiteler ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından değerlendirilerek 22 Aralık 2021'de Acil Kullanım Onayını (AKO) aldığı anımsatıldı. Açıklamada "Bu çalışmayla birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez GMP standartlarında tamamı yerli olarak üretilen bir beşeri aşı yurt dışında kullanılacak" denildi.
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