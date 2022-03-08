"Savaş devam edecek mücadelemiz de..."





-NATO kararlarında istediğimiz sonuç çıkmadı ancak bir taraftan da ittifakın düzgün bir şekilde her zaman işlemediğini görmüş olduk.





-10'uncu gün Ukrayna halkı protestoya başladı. İnsanlar elleriyle ayaklarıyla tanklara dur dedi.





-Sivillerin suya erişimine izin vermiyorlar.





-Sivil halk, hastaneler hiç durmayan bombaların hedefi oldu.





-Ukrayna halkının ne kadar kahraman olduğunu gördük.





-Rus ordusundan 10 binden fazla kayıp verildi. Aralarında bir general de vardı.





-Ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtlamaya çalışan bir ülke değildik ama bu süreçte ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtladık.





-Savaş devam edecek, biz Ukrayna halkı olarak asla vazgeçmeyeceğiz, mücadelemiz sonuna kadar devam edecek, bedeli ne olursa olsun savaşımız devam edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İngiliz Parlamentosuna seslendi. Zelenski'nin açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:-Savaştıkça ne kadar güçlü olduğumuzu gördük.