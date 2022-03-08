"Savaş devam edecek mücadelemiz de..."

-Savaştıkça ne kadar güçlü olduğumuzu gördük.
-NATO kararlarında istediğimiz sonuç çıkmadı ancak bir taraftan da ittifakın düzgün bir şekilde her zaman işlemediğini görmüş olduk.
-10'uncu gün Ukrayna halkı protestoya başladı. İnsanlar elleriyle ayaklarıyla tanklara dur dedi.
-Sivillerin suya erişimine izin vermiyorlar.
-Sivil halk, hastaneler hiç durmayan bombaların hedefi oldu.
-Ukrayna halkının ne kadar kahraman olduğunu gördük.
-Rus ordusundan 10 binden fazla kayıp verildi. Aralarında bir general de vardı.
-Ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtlamaya çalışan bir ülke değildik ama bu süreçte ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtladık.
-Savaş devam edecek, biz Ukrayna halkı olarak asla vazgeçmeyeceğiz, mücadelemiz sonuna kadar devam edecek, bedeli ne olursa olsun savaşımız devam edecek.