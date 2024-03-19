Samanyolu Haber /Gündem / FB'den bir kritik adım daha: Ligden çekilmenin tartışılacağı genel kurul KAP'a bildirildi /19 Mart 2024 16:30

FB'den bir kritik adım daha: Ligden çekilmenin tartışılacağı genel kurul KAP'a bildirildi

Süper Lig devi Fenerbahçe, olaylı Trabzonspor maçının ardından aldığı tarihi Genel Kurul kararını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Devletle konuş, federasyona isyan et, o aşamayı geçtik. Olağanüstü genel kurula gidiyoruz, yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Defalarca söyledik Türk futbolunda yaşananları. Bahisinden, şikesinden, haksız rekabetinden bas bas bağırıyoruz. Biz artık kendi bağımızı kendimiz keseceğiz. Gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz. Bu kararı aldığımızda alt lige düşmek söz konusu. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Bir sene oynarız çıkarız, herkes aklını başına alır. Yeter. Gerçek anlamda yeter. O yeterlerden değil söylediğimiz” ifadelerini kullanmış ve Genel Kurul kararını duyurmuştu.

BİLDİRİM RESMEN YAPILDI
Fenerbahçe, 2 Nisan 2024 günü Olağanüstü Genel Kurulu düzenleneceğini KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, Kulübün 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 19.03.2024 tarihinde Şirketimize bildirilmiş olup, alınan kararı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun , 18.03.2024 tarihinde aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine, karar verilmiştir"

Gündem:

1-Açılış,

2-Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3-Saygı Duruşu,

4-İstiklal Marşı,

5-17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

6-Kapanış."
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