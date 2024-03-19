Samanyolu Haber /Gündem / Özel'in mitingi öncesinde CHP'nin seçim otobüsüne taşlı saldırı /19 Mart 2024 16:24

Özel'in mitingi öncesinde CHP'nin seçim otobüsüne taşlı saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Trabzon mitingi öncesi seçim otobüsüne kimliği belirsiz şahıslar tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim otobüsüne Trabzon'da taşlı saldırı düzenlendi. Camları kırılan otobüsün görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Trabzon'da miting düzenledi.

Özel'in mitingi öncesi dün Trabzon'da CHP'nin seçim otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken CHP'li yetkililer olumsuz bir durum olmadığını ifade etti.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI
PolitikYol'dan Altan Sancar, olayın dün yaşandığını ifade ederek iki ya da üç kişinin gözaltına alındığını aktardı:

"Trabzon’daki CHP otobüsüne taşlı saldırıları düne ait. Dün seçim şarkısı ile gezen otobüse taş atan iki ya da üç kişi gözaltına alınmış. Özgür Özel ise kente bugün gitmiş ve CHP’liler de olumsuzluk olmadığını söylüyor."
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