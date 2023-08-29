Feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Nevşehir-Ürgüp Karayolu Üç Güzeller mevkisinde, 06 BD 4686 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen 50 BB 008 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



4 KİŞİ ÖLDÜ



Sağlık ekipleri kontrollerinde, henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralı iki kişi ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.



Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.