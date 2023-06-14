Fed faiz kararını açıkladı

ABD’de haziranda çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 5,5’ten yüzde 5,3’e geriledi.





Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre ABD Merkez Bankası (Fed), bugünkü toplantısında federal fonlama faizini yüzde 5-5,25 aralığında sabit bıraktı. Piyasa beklentileri de bu yöndeydi.Böylece Fed, 15 aydır devam eden faiz artışlarına ara vermiş oldu. Karar oy birliğiyle alındı.Açıklamada “Hedef faiz aralığını bu toplantıda sabit tutmak ek bilgileri ve para politikasının etkilerini değerlendirme imkanı verecek” denildi.Açıklamada ayrıca, “Enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor, Komite enflasyon risklerine karşı yüksek şekilde hassas” ifadeleri yer aldı.Faiz artışlarına Mart 2022’de başlayan banka, Mayıs 2023’e kadar geçen 14 aylık sürede toplamda 500 baz puanlık faiz artışına gitmiş oldu.Fed Başkanı Jerome Powell, saat 21.30’da açıklama yapacak.Bir sonraki Fed faiz kararı 26 Temmuz’da açıklanacak.Nisanda yüzde 4,9 olan ABD’de yıllık tüketici enflasyonu, mayısta yüzde 4’e gerileyerek Mart 2021’den beri en düşük seviyeye inmişti. Beklenti, bu oranın yüzde 4,1’e gerilemesi yönündeydi.Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri, 2023 yıl sonuna kadar 25’er baz puanlık iki faiz artışı bekliyor.Fed yetkililerinin 2023 sonu için ortalama faiz beklentisi yüzde 5,1’den yüzde 5,6’ya yükseltildi.2024 sonu için ortalama beklenti yüzde 4,6, 2025 sonu için yüzde 3,4 oldu. Uzun dönemli beklenti yüzde 2,5 olarak korundu.Fed yetkililerinin çoğu 2024 yılında faiz indirimi bekliyor.Fed’in yıl sonu faiz beklentisindeki artış içeren açıklamanın ardından ABD borsalarında düşüş görülürken, tahvil faizlerinde artış görüldü.Altının ons fiyatı karar öncesi 1954 dolar seviyesindeyken, karar sonrası 1940 dolara geriledi. Gram altın fiyatı da 1470 TL’ye kadar geriledi.