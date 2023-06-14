Samanyolu Haber /Ekonomi / Memur-Sen’den memur zammına ilişkin açıklama /14 Haziran 2023 21:47

Memur-Sen’den memur zammına ilişkin açıklama

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, 6. Dönem Toplu Sözleşme gereği yüzde 6 artış ve enflasyon farkının da maaş ve ücretlere eklenmesi gerektiği ifadelerine yer verildi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Konfederasyondan, memur maaşlarına yapılması beklenen düzenlemeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, yeni yasama yılına başlayan TBMM’nin, ilk olarak memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi geçirmesi gerektiği belirtildi.

“Meclis’teki ilk düzenleme memura verilen söz olmalıdır.” ifadesinin yer aldığı açıklamada, seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Bakanımıza yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdik.” ifadesi hatırlatıldı.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilerek diğer kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin de eş değer olarak artırılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu çerçevede, yapılacak yasal düzenlemenin 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirilmesi ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasına ilave olarak, 6. Dönem Toplu Sözleşme gereği yüzde 6 artış ve enflasyon farkı da ayrıca maaş ve ücretlere eklenmelidir.”

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ

İş barışı ve ücret dengesi vurgusunun yer aldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu yıl gerçekleştirilecek 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine, içinde bulunduğumuz ekonomik ortam da dikkate alınarak kamu işvereni gerek sınıflar gerek unvanlar gerekse de kurumlar arasında meydana gelen maaş/ücret çarpıklığını düzeltecek, iş barışını ve liyakat sistemini temin edecek skala düzenlenmesini içeren bir teklifle gelmeli, liyakatin ve eğitimin önemini tartışma konusuna dönüştürmemelidir.”

Açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili de şunlar kaydedildi:

“Konfederasyonumuz tarafından talep edilen ve Sayın Cumhurbaşkanı’mız tarafından açıklanan, ‘Birinci dereceye giren ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız’ sözü gereği, birinci dereceye 3600 ek göstergenin, kira yardımının, 22 bin lira düzenlemesiyle birlikte çıkarılması ve yetkili sosyal tarafla istişare ederek temmuz ayı itibarıyla hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Memur-Sen’den memur zammına ilişkin açıklama Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:00:36