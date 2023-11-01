Fed faiz kararı açıklandı: İşte dolar ve altında ilk tepkiler

Fed bir sonraki faiz kararını 13 Aralık’ta açıklayacak.





ABD’de yıllık tüketici enflasyonu enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981’den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından haziranda yüzde 3'e gerilemişti ancak eylülde yüzde 3,7'ye yükseldi. Çekirdek enflasyon da eylülde yüzde 4,1'e gerilemişti.





Karar öncesinde 107 seviyesinde olan dolar endeksi, karar sonrasında sınırlı düşüş gösterdi. Dolar/TL ise 28,33 seviyesinde yatay hareket etti.





Sözcü'de yer alan habere göre ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugünkü toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı. Karar 12 üyenin oybirliğiyle alındı.Piyasa beklentisi de faizin bugün sabit bırakılacağı yönündeydi.Fed açıklamasında, ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte güçlü büyüme kaydettiği, istihdam artışlarının yılın ilk yarısına göre yumuşasa da güçlü kaldığı, işsizlik oranının düşük, enflasyonun ise yüksek kaldığı vurgulandı.Açıklamada ayrıca “Daha yüksek uzun vadeli faizlerin ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratması büyük olasılık” denildi.Komite’nin, ek bilgileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, enflasyonu zaman içinde yüzde 2’ye döndürmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının boyutu belirlenirken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırma, para politikasının iktisadi faaliyet ve enflasyona etkisindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı bildirildi.Fed, Mart 2022’den bu yana yaptığı 14 toplantının 11’inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza attı. Faizler 22 yılın zirvesinde bulunuyor.Kararının ardından ons altın fiyatı 1978 dolar, gram altın 1802 TL seviyesinde yatay hareket etti.Karar öncesinde sınırlı pozitif seviyelerde hareket eden ABD hisse senedi piyasaları, karar sonrasında artıda kalmaya devam etti.* Enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmekte kararlıyız. Temkinli şekilde yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz.* Daha fazla sıkılaştırma adımı gelip gelmeyeceğine verilere ve risklere göre karar vereceğiz.* Üçüncü çeyrekte büyüme beklentilerin üzerinde oldu. Büyüme potansiyelin üzerinde.* Gıda, konut ve ulaşımda fiyat artışlarının vatandaşlar üzerinde yarattığı baskının farkındayız.* Sıkı para politikaları, enflasyon ve ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturuyor. Hedefimize ulaşana kadar sıkı para politikasına devam edeceğiz.