İstanbulspor’u eleyen Kepezspor’dan Türkiye Kupası’nda büyük sürpriz

Sözcü'de yer alan habere göre Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçlarında büyük bir sürpriz yaşandı. Kepezspor’u sahasında konuk eden İstanbulspor, rakibine normal süresi 1-1 biten maçta uzatmada 3-2 mağlup olarak Türkiye Kupası’na erken veda etti.



Bu sonuçla Trendyol Süper Lig’de zor günler geçiren, ilk 10 haftada sadece 1 kez galip gelebilen ve 19. sırada yer alan İstanbulspor, Türkiye Kupası’nda da moral bulamadı. TFF 3. Lig temsilcisi Kepezspor ise, Süper Lig’de mücadele eden rakibini eleyerek tarihi bir başarıya imza atmış oldu.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Kepezspor’a turu getiren golleri 45+1. dakikada penaltıdan Yılmaz Basravi, 101 ve 115. dakikalarda ise Ozan Can Dursun kaydetti. İstanbulspor’un 39. dakikada Djakaridja Traore ve 118. dakikada Mendy Mamadou ile bulduğu goller, sarı-siyahlı takımı elenmekten kurtaramadı. Giannelli Imbula’nın 59. dakikada bir penaltıdan yararlanamadığı İstanbulspor’da Bartu Kırtaş, 84. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



İLK GOL İSTANBULSPOR’DAN



İstanbulspor, karşılaşmada öne geçen taraf oldu. Kepezspor’un çıkarken kaptırdığı topta ceza yayı üzerinde topla buluşan Mamadou’nun pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Traore, topu ağlara gönderdi.



İlk yarının uzatma dakikalarında Kepezspor, penaltı golüyle soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitmeyi başardı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yılmaz Basravi’nin Coly ile mücadelesinde yerden seken topa Coly’nin elle müdahalesi gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Yılmaz Basravi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.



KAÇAN PENALTI, KIRMIZI KART, UZATMALAR



İstanbulspor, Imbula’nın kaçırdığı penaltı sonrası öne geçme şansını kullanamadı. Ardından Bartu Kırtaş, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Normal süresi 1-1 berabere biten karşılaşmada İstanbulspor, uzatmalara rakibinden bir kişi eksik gitti.



Kepezspor, uzatmada öne geçmeyi başardı. Paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonrası Hasan’ın penaltı noktasına doğru gönderdiği pasta savunma arkasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan Can Dursun topu ağlara gönderdi.



Bir kez daha sahneye çıkan Ozan Can Dursun, farkı ikiye çıkardı. Savunmadan atılan uzun topu sol kanatta kontrol eden Ozan Can Dursun ceza sahasına kadar ilerleyerek kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye doğru yerden vuruşunda top ağlarla buluştu.



BÜYÜK HATA GOLLE SONUÇLANDI



İstanbulspor, maçın son dakikalarında kalecinin büyük hatası sonrası bulduğu golle umutlandı. Kısa paslarla kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Kepezspor’da kaleci Mehmet’in uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası sol çaprazında kontrol eden Mamadou meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



Ancak kalan dakikalarda iki takım da başka gol kaydedemeyince mücadeleyi 3-2 kazanan Kepezspor, adını bir üst tura yazdıran takım oldu.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Emre Kargın, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli

İstanbulspor: Alp Arda, Vefa Temel (Dk. 90 Loshaj), Bartu Kırtaş, Mehmet Yeşil, Coly, Vorobjovas (Dk. 90 Okan Erdoğan), Imbula (Dk. 65 Muammer Sarıkaya), Emir Kaan Gültekin (Dk. 65 Rroca), Sambissa (Dk. 65 Ndao), Mamadou, Traore (Dk. 106 Kubilay Köylü)

Kepezspor: Mehmet Mert İslah, Muhammed Ali Kol (Dk. 81 Abdurrahman Üresin), Alper Demir, Fikret Sevilgen, Mehmet Can Kocabaş (Dk. 96 Serkan Özen), Ali Berke Timurcioğlu, Serhat Velioğlu (Dk. 59 Mustafa Acar), Alperen Emir Dikmen (Dk. 67 Faruk Öcal), Mehmet Durgut (Dk. 67 Ahmet Teker), Yılmaz Basravi (Dk. 81 Hasan Gündoğdu), Ozan Can Dursun

Goller: Dk. 39 Traore, Dk. 118 Mamadou (İstanbulspor), Dk. 45+1 Yılmaz Basravi (Penaltıdan), Dk. 101 ve 115 Ozan Can Dursun (Kepezspor)

Kırmızı Kart: Dk. 84 Bartu Kırtaş (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Dk. 86 Ozan Can Dursun (Kepezspor), Dk. 92 Traore, Dk. 110 Coly (İstanbulspor)