Fehmi Koru'dan ters köşe: Asıl tuzağa düşürülen AK Parti

Gazeteci Fehmi Koru, AKP ile MHP'nin birlikte hazırladığı seçim yasası teklifi için “Ben asıl tuzağa düşürülenin AK Parti olduğunu düşünüyorum” dedi.







11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru, AKP ile MHP’nin TBMM’ye birlikte hazırlayıp sunduğu yeni seçim kanunu teklifiyle ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.







İktidar blokunun teklifle CHP’yi “kolay lokma” haline dönüştürmeyi hedeflediği görüşünü dile getiren Koru, şu değerlendirmelerde bulundu:





"Ancak, seçimde her şey yolunda gider ve siyaset mühendislerinin iktidar cephesine bir dönem daha iktidarda kalabilme amaçlı yeni seçim yasası maksadına ererse ne ala, ya seçmen kitlesi bütün aksine çabalara kulak asmayıp siyaset arenasını temizlemeye ve farklı bir iktidara şans tanımaya karar verirse ne olacak? ‘Küçük’ sıfatıyla anılan partiler kurulan tuzağa düştüğü için DEVA ve Gelecek partilerinin terk ettiği, Saadet Partisi’nin uzak durduğu, CHP ve İYİ Parti’nin birlikteliğiyle varlığını sürdüren ‘Millet İttifakı’ TBMM’de çoğunluğu elde eder ve cumhurbaşkanını da kendilerinin belirlediği aday kazanırsa? O zaman AK Parti’nin hali ne olur? MHP baraja takılsa bile bu gelişmeden fazla etkilenmez; İYİ Parti’nin yeni iktidardaki varlığına MHP’liler kendilerini kolayca ısındırırlar. Israrla cevabını aradığım soru şu: İktidarını kaybetmiş, lideri cumhurbaşkanı olamamış AK Parti’nin hali CHP-İYİ Parti koalisyon ortaklığında nice olur?"





“Ben asıl tuzağa düşürülenin AK Parti olduğunu düşünüyorum” diye yazan Koru, yazısını şöyle tamamladı:





"Bazıları teklifin ittifak içerisindeki büyük partiyi kayıran yönüne takılıp MHP’nin bundan rahatsızlık duyması gerektiği görüşünü seslendiriyorlar. Ben ise teklifin AK Parti’nin hoşuna gidecek şekilde MHP tarafından hazırlandığı kanaatindeyim. Henüz kimsenin fark etmediği yasa teklifinin bu yönü işte."