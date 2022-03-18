Samanyolu Haber /Dünya / 9 kişiyi 13 yaşındaki çocuk öldürmüş /18 Mart 2022 11:07

9 kişiyi 13 yaşındaki çocuk öldürmüş

ABD’nin Texas eyaletinde 9 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan kamyonetin 13 yaşındaki bir çocuk tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Texas eyaletinde salı günü meydana gelen trafik kazasında aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'li yetkililer, Texas eyaletinin Andrews mevkisinde bir otoyolda kamyonetin karşı şeride geçerek bir minibüsle kafa kafaya çarpıştığını bildirdi.

Kazada, kamyonette bulunan 7 kişinin ve minibüste seyahat eden 13 yaşındaki bir çocukla ve 38 yaşındaki babasının hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, kamyonette ölenlerin 6’sının üniversite öğrencisi olduğunu ve katıldıkları golf turnuvası dönüşünde kaza yaptıklarını belirterek yaralı iki öğrencinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.


Kazanın nedenine ilişkin yürütülen soruşturmada, karşı şeride geçerek minibüse çarpan kamyonetin 13 yaşındaki bir çocuk tarafından kullanıldığı belirtildi.

Aşırı hızlı giden kamyonetin sol ön tekerinin patlamasının ardından karşı şeride geçerek, yine hızlı olduğu belirtilen minibüse çarptığı kaydedildi.
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