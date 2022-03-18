Telefon görüşmesinde Putin, Erdoğan'dan neler talep etti?

BBC'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılan görüşme hakkında edindiği bilgilere göre, Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin de Kırım gibi Rusya'ya katılmasını istiyor. Putin, bu görüşmede, Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini de ifade etti.







Putin, bu görüşmede, Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini de ifade etti.







Gazeteci John Simpson'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Erdoğan'a dile getirdiği dört talebin üzerinde anlaşılabilir olduğunu aktarıyor.





Bunlar arasında, Ukrayna'nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO'ya üye olmayacağını açıklaması gibi bilinen maddeler bulunuyor.





Putin'in ülkenin "nazi düşüncesinden arındırılması" olarak adlandırdığı bir madde anlaşma talepleri arasında yer alıyor. Bu madde, Ukrayna'da Rusça'nın kullanımının koruma altına alınmasını kapsıyor.





Ancak Simpson bu maddeler sonrasında tartışmalı talepler geldiğini aktarıyor.





Buna göre, Putin Doğu Ukrayna'nın bir bölümünün Rusya'ya katılmasını ve Zelenski'nin Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu kabul etmesini istiyor.





İbrahim Kalın, Putin'in, bunların ancak Zelenski ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini söylediğini de aktarıyor.





Volodimir Zelenski böyle bir görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.





John Simpson, Kalın'a Vladimir Putin'in sesinin nasıl geldiğini sorduğunu ve "normal, net bir ses tonuyla" konuştuğunu söylediğini aktarıyor.





Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Erdoğan, iki lideri İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmeyi teklif etti.





Aynı açıklamada, Erdoğan'ın Putin'e "bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğini" ifade ettiği aktarıldı. Putin de bu görüşte olduğunu aktarıyor.







