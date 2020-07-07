Fenerbahçe, Ankara'da kayıp!

Fenerbahçe'de karşılaşmaya stoper olarak başlayan Jailson ilk 10 dakikada yaptığı hatalarla taraftarı çıldırttı.Teknik direktör Tahir Karapınar, 21. dakikada Jailson'u orta sahaya çekerken, Ozan Tufan stoperde görev yaptı. Brezilyalı oyuncu 45. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.





Fenerbahçe ikinci yarıya Jailson-Emre Belözoğlu değişikliğiyle başladı ve baskısını artırdı. Ancak başkentte eşitliği bozan 60' Bogdan Stancu oldu.Sarı-lacivertliler 81. dakikada Emre Belözoğlu'nun golüyle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1 sona erdi.





Bu sonuçla Fenerbahçe'nin iki haftalık galibiyet serisi son bulurken, Gençlerbirliği son 4 haftada 2 puan toplayabildi.Fenerbahçe, ilk 3 için umutların açıldığı haftada puan kaybıyla yara aldı.