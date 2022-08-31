Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı /31 Ağustos 2022 12:36

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, forvet oyuncusu Mergim Berisha'nın takımdan ayrıldığını açıklarken, yeni kulübü de resmen duyuruldu.

SHABER3.COM

Fenerbahçe’nin geçen sezon kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında performans sergileyen Mergim Berisha, sarı lacivertli takımdan resmen ayrıldı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz” denildi.

Ausgburg kulübü, Berisha’nın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı duyurdu.

BERISHA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Geçen sezon Salzburg’dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 24 yaşındaki Alman forvet, Süper Lig’de oynadığı 22 maçta sadece 4 gol atıp 2 de asist katkısı verebildi.

Avrupa Ligi’nde 6 maçta 2 gol atan Berisha, Konferans Ligi’ni ise 1 golle tamamladı. Teknik Direktör Jorge Jesus’un kadroda düşünmediği Alman futbolcu, bu sezon sadece Ümraniyespor maçında 16 dakika süre aldı ve attığı golle maçı 3-3’e getirerek takımının 1 puanı kurtarmasına yardımcı oldu.
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