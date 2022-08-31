Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe’nin geçen sezon kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında performans sergileyen Mergim Berisha, sarı lacivertli takımdan resmen ayrıldı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz” denildi.

Ausgburg kulübü, Berisha’nın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı duyurdu.

BERISHA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI





Geçen sezon Salzburg’dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 24 yaşındaki Alman forvet, Süper Lig’de oynadığı 22 maçta sadece 4 gol atıp 2 de asist katkısı verebildi.





Avrupa Ligi’nde 6 maçta 2 gol atan Berisha, Konferans Ligi’ni ise 1 golle tamamladı. Teknik Direktör Jorge Jesus’un kadroda düşünmediği Alman futbolcu, bu sezon sadece Ümraniyespor maçında 16 dakika süre aldı ve attığı golle maçı 3-3’e getirerek takımının 1 puanı kurtarmasına yardımcı oldu.