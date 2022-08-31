Yandaş Selvi Erdoğan'ın seçim planını yazdı: 'MYK’yı toplamasının iki ihtimali var'

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Erdoğan’ın seçim hazırlığı" başlıklı yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim hazırlıklarına başladığını ve MYK toplantılarında ve AKP'nin strateji ekibi oluşturduğunu ifade etti.







Cumhur İttifakı'nın her ne kadar 'Erken seçim yok' söylemleri olmasının yanı sıra Erdoğan'ın MYK'yi toplamasında iki ihtimal olduğunu söyleyen Selvi, "1- Erdoğan nabız yokluyor. 2- Seçim hazırlıklarına önceden başladı" dedi.





Selvi, "Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Bahçeli’nin, 'Erken seçim yok. Seçimler zamanında yapılacak' açıklamalarından sonra erken seçim iddiasında bulunmak doğru değil. Ama Erdoğan’ın seçim gündemiyle MYK’yı toplamasının da bir anlamı olması lazım. İki ihtimal var" diyerek o ihtimalleri şöyle sıraladı:





"1- Erdoğan nabız yokluyor.





2- Seçim hazırlıklarına önceden başladı."





Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:





(...) AK Parti kulislerinden edindiğim izlenim, erken seçim olmadığı yönünde. Ha muhalefeti dağınık görüp baskın basanındır der, seçime giderse orasını bilemem. Ama yeni çıkan seçim yasasını uygulamak istiyorlar. En fazla 14 Mayıs’ta erkene çekilmiş bir seçim olabilir deniliyor. Üniversite sınavları, LGS, Kurban Bayramı derken yoğun bir haziran ayı bizi bekliyor. Bu yoğunluğun içine seçimleri sokmamak için belki 1 ay önceye çekilebilir deniliyor. Erdoğan bazı tarihleri sever. 12 Eylül’de referanduma gitmiştik. Demokrat Parti’nin tek başına iktidar olduğu 14 Mayıs düşünülebilir.





SEÇİM STRATEJİSİ

Bu seçim aynı zamanda seçim stratejilerinin çarpıştığı bir seçim olacak. Ne iktidarın ne muhalefetin hata yapma lüksü yoktur. Kim doğru strateji izlerse bir sıfır öne geçer. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantıda da en çok seçim stratejisinin üzerinde duruluyor. Seçimde nasıl bir dil kullanılacak, o tartışılıyor.





Doğru bir tartışma. Can alıcı bir nokta. Ama doğru bir strateji, doğru bir dille seçim kampanyasının yürütülmesi gerekiyor. Yani stratejiyi ve dili tartış ama yanlış bir tercih yap. O olmaz. (...)"