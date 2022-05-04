Fenerbahçe cephesinden Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un 6 Mayıs Cuma günü bir basın açıklaması yapacağı belirtildi.
Fenerbahçe kulübünün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Basın Toplantısı Bilgilendirme
Başkanımız Ali Koç, 6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 15.00’te, @ulkerstadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir.
Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Başkanımız Ali Koç, 6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 15.00’te, @ulkerstadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir.
Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.