Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe cephesinden Ali Koç açıklaması /04 Mayıs 2022 23:54

Fenerbahçe cephesinden Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe kulübünün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda kulüp başkanı Ali Koç'un bir basın toplantısı yapacağı duyuruldu.

SHABER3.COM

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un 6 Mayıs Cuma günü bir basın açıklaması yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe kulübünün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Basın Toplantısı Bilgilendirme

Başkanımız Ali Koç, 6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 15.00’te, @ulkerstadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir.

Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe cephesinden Ali Koç açıklaması Sonraki Haber >>

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:42:17