Fenerbahçe’de 2 kötü haber!













Süper Lig’de dün Pendikspor karşısında aldığı 5-0’lık galibiyetle yoluna 19’da 19 ile devam eden Fenerbahçe’de sakatlık yaşayan oyunculardan üzücü haber geldi.Sarı lacivertlilerde Pendikspor karşılaşmasının ilk dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fred’in dönüş süresinin milli ara sonrasını bulacağı belirtiliyor. Yine ilk yarıda sakatlık yaşayan ve ikinci yarı oyuna devam edemeyen Rodrigo Becao’nun da Trabzonspor’a karşı forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.Becao’nun tedavisinin hafta içinde yoğun bir şekilde süreceği ancak oyuncunun Trabzonspor maçına yetişmesinin kolay olmayacağı öngörülüyor. Yıldız oyuncu Fred’in ise Cumartesi günü oynama ihtimali kesin olarak bulunmuyor.Fenerbahçe, 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.