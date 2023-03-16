Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe galip geldi , Ama tur atlayamadı Çeyrek final Sevilla’ya kaldı! /16 Mart 2023 23:36

Fenerbahçe galip geldi , Ama tur atlayamadı Çeyrek final Sevilla’ya kaldı!

Fenerbahçe 2-0'ın rövanşında Sevilla karşısında çok istedi, tek kale oynadı ama çeyrek final biletini alamadı. Kadıköy'de 1-0 kazanan temsilcimiz turu ilk maçın avantajını bırakmayan Sevilla'ya kaptırdı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0'ın rövanşında İspanya'nın Sevilla takımını 1-0 yenen Fenerbahçe, Avrupa kupalarına veda etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, gol pozisyonu üretmekte zorlansa da golü bulmayı başardı. Maçın 41. dakikasında Enner Valencia'nın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına da bu skorla üstün gitti.

İkinci yarıya üst üste pozisyonlar bulan Fenerbahçe, 20 dakikalık önemli bir baskı kursa da gol bulmayı başaramadı. Oyunun son bölümünde baskısını artıran sarı-lacivertliler, ikinci golü bulamadı ve maçı 1-0 kazanarak kupadan elendi.

Penaltı VAR'la geldi
Fenerbahçe'nin 40. dakikada kazandığı penaltı vuruşu VAR'la geldi.

Müsabakanın 38. dakikasında sağdan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde Alex Telles'in eline çarptı.

Maçın hakemi önce pozisyonu devam ettirirken, VAR, hakemi uyardı ve pozisyonu izlemesini istedi.

Pozisyonu izleyen Michael Oliver, 41. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Enner Valencia, topu filelere gönderdi.

Batshuayi, sakatlanarak çıktı
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi, sakatlanarak maçı tamamlayamadı.

Müsabakanın 16. dakikasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında kendisini yere bırakan tecrübeli golcünün önce tedavisi sahada yapıldı.
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