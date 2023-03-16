Samanyolu Haber /Gündem / Moskova’daki Türkiye- Suriye görüşmeleri ertelendi /16 Mart 2023 23:29

Moskova’daki Türkiye- Suriye görüşmeleri ertelendi

Moskova’da bugün yapılması planlanan Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri bakan yardımcılarının katılacağı 4’lü toplantı sebep belirtilmeksizin iptal edildi.

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SAMANYOLUHABER.COM -MOSKOVA


Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın, basına yaptığı açıklamada Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri bakan yardımcılarının yapacağı toplantının ertelendiğini duyurdu. Yeni tarih ise henüz belirlenmedi.

Ayrıca, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya gelebilmeleri için henüz pek çok hazırlık ve görüşme yapılması gerektiğini söyledi.

Esad ile Putin’in görüşmeleri sırasında Suriye-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunda bir ilerleme sağlanıp sağlanmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesinin, Putin-Esad görüşmesinde ele alınan konulardan biri olduğu belirtti ancak neler konuşulduğuna ilişkin detay vermedi.

Esad ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir araya gelmelerinin mümkün olup olmadığı sorusuna ise Peskov, “Böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için ondan önce çalışma gruplarının bir dizi temas gerçekleştirmesi gerekiyor ki bu temaslar şu an yürütülüyor. Bu çalışmalar sürecek” yanıtını verdi.

Rus basınına demeç veren Beşar Esad, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmeleri için, Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini çekmesinin şart olduğunu söyledi.

Esad, Erdoğan'la yapacağı görüşmelerin ülkedeki çatışmayı bitirmesi gerektiğini, aksi takdirde görüşmenin bir anlamı olmayacağını dile getirdi.
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