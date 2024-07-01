Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe için FC Lugano maçı öncesi şok karar /01 Temmuz 2024 10:25

Fenerbahçe için FC Lugano maçı öncesi şok karar

Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisi FC Lugano ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya, Fenerbahçe taraftarının alınmayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında, FC Lugano deplasmanına çıkacak.

FC Lugano, yaptığı Türkçe bilgilendirme ile Fenerbahçe taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.

İsviçre ekibinin yaptığı Türkçe bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"UEFA, Fenerbahçe FK ile FC Lugano arasında 23 Temmuz 2024 tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe FK taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena’nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır."
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