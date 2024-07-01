Sinan Ateş davasında ilk duruşma: Ayşe Ateş çelik yelekle duruşmaya geldi

30 Aralık 2022 günü Ankara Çukurambar'da katledilen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava başlıyor. 22 tutuklu sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması Sincan Cezaevi’nde görülüyor.



Duruşmaya Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile CHP lideri Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, DEVA ve Gelecek Partisi Genel Başkanları Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu da katılıyor.



İddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile onu olay yerine getirip ardından kaçıran Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında eylem üzerinde ortak hakimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş'e yönelik toplu halde, iştirak halinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



Sanıklardan ''silahlı eylemi organize ettiği'' iddia edilen Doğukan Çep ve şüpheli eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın ise ''suça azmettiren olarak maktüle yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



İddianamede olayda Ülkü Ocaklarının rolü, cinayetin nedeni ve azmettiriciden bahsedilmiyor. Ayşe Ateş’in ifadesi de yer almıyor.



Sincan'daki duruşmaya ilk olarak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ geldi.



ARAÇLAR ARANDI



Sinan Ateş cinayeti davası öncesinde Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevi kampüsüne giden yolda trafik ve çevik kuvvet polisleri tarafından bazı araçlara arama işlemi uygulandı.



Cezaevine giden yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, yol kenarında TOMA araçları bekletildi. Cezaevi kampüsünde 10 kilometre çapında güvenlik önlemleri alındı. Kampüs önünde onlarca çevik kuvvet aracı ve çevik kuvvet polisleri beklerken basın için ayrı bir alan hazırlandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği davayı çok sayıda gazeteci de izliyor.



AYŞE ATEŞ: BEKLENTİMİZ YENİ BİR İDDİANAMENİN YAZILMASI



Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, duruşma öncesi yaptığı açıklamada beklentisini şöyle açıkladı:



- Ayrılan dosyadaki 17 kişinin hakkında gerekli işlemlerin yapılarak bu dosyanın da bizim dosyamıza eklenmesi ve yeni ve doğru bir iddianamenin yazılması.



- Eksik deliller var. Bazı arkadaşların ifadeleri eklenmedi. İddianamedeki boşlukların doldurulması ve yargılanmanın başlamasını istiyoruz.