Kayseri'de 'taciz' gerginliği! Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasıyla Suriyeli bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.



Olay dün saat 21.00'de Danişmentgazi Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olay sonrası toplanan mahalle sakinleri, şüpheliyi yakalamak için taşkınlık çıkardı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Polis özel harekat ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirdi ve yabancı uyruklu vatandaşlara ait bazı iş yerlerini ise ateşe verdi.



Polis kalabalığı dağıtmak için müdahale etti. Vatandaşlar, 'Erdoğan istifa' sloganları attı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Kayseri Valiliği olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Açıklamada, "İlimiz Danışmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içerisinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.



VALİ ÇİÇEK: 5 POLİS YARALANDI



Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye geldi.



Vali Çiçek çevredeki bir apartmanın balkonuna çıkarak burada vatandaşlara sakin olmaları uyarısında bulundu. Olayları yatıştırmaya çalışan 5 polisin yaralandığını belirten Vali Çiçek, "Ben öfkenizi iyi anlıyorum. Şu an gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Ben size valiniz olarak söz veriyorum. Bir daha Danişmengazi Mahallesi'nde böyle bir alçaklık olmayacak. Hepinizin canı yanıyor anlıyorum. Sizin bu ülkenin beraberliği için dağlarda, taşlarda terörle mücadele eden polis arkadaşlarımız sizin güvenliğiniz için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben sizin mesajınızı aldım. Allah rızası için hiçbir polisimizin burnu kanamasın. Ne gerekiyorsa yapacağız. Burada kimsenin canı yanmasın. Şu anda 5 polisimiz yaralı. Devlet gereğini sonuna kadar yapacaktır. Herkesin dağılmasını istiyorum" dedi



MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: CİDDİYETLE GEREĞİNİ YAPIN



Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dervişoğlu, açıklamasında, "Bugün Kayseri'de yaşanan tabloyu yaşamamak için iktidarı defalarca uyardık. Sığınmacı meselesi Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceği için varoluşsal bir milli güvenlik tehdididir dedik. Ve artık sessiz ve saklı bir işgali aşan bu mesele topyekün bir yıkıma dönüşmek üzeredir. Bu uyarılarımızı kulak ardı eden ve milyonlarca sığınmacıyı taammüden sınırlarımızdan geçirenlere sesleniyorum! Türkiye'yi göz göre göre bir uçuruma sürüklediniz, şimdi o uçurumdan düşmesini sıcak koltuklarınızdan aymazca izlemeyin! Kayseri'de yaşanan insanlık dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine ciddiyetle gereğini yapın! Bu vesileyle bir kez daha tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum! Hemen şimdi; ortak bir çözüm önerisi ve ortak bir siyasi irade ile müşterek bir zeminde harekete geçelim" ifadelerine yer verdi.



'SURİYELİ MİSAFİRLERİMİZİN ÜLKELERİNE DÖNMELERİNİN SAĞLANMASI, MHP OLARAK BEKLENTİMİZDİR'



MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kayseri’de bir çocuğumuza yönelik sergilenen insanlık dışı davranışta bulunan Suriyeli şahıs gözaltına alınmış ve hakkındaki işlemlere başlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Kayseri Valiliği’nce yapılan açıklamanın dikkate alınması ve hemşerilerimizin huzurunu kaçıracak provokasyonlara mahal verilmemesi elzemdir. Türkiye’nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir" dedi.