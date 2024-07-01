Benzin ve motorin bir haftada iki kez zamlandı

İzmir'de de fiyatlar benzinde 43 lira 72 kuruş, motorinde 43 lira 90 kuruş olarak güncellendi.





ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde akaryakıtta da tabela değişecek. ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya ulaşmış olacak. Benzinin litresi 42.40 TL’den 44.67 TL’ye, motorin 42.51 TL’den 44.64 TL’ye çıkması öngörülüyor.





Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Benzin ve motorin grubuna geçtiğimiz hafta iki defa zam geldi. Cumartesi günü 13 kuruş zam geldi. Son olarak 25 Haziran'da benzine 2 TL, motorin grubuna da 1,68 TL zam gelmişti.Yapılan zamla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 42 lira 40 kuruş, motorinin litre fiyatı 42 lira 51 kuruş olurken İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı 42 lira 27 kuruş, motorinin litre fiyatı 42 lira 41 TL oldu.Ankara'da benzinin litre fiyatı 43 lira 38 kuruş, motorinin litre fiyatı 43 lira 48 kuruşa yükseldi.Şimdi gözler temmuz ayında yapılacak ÖTV zammına çevrildi.3 Temmuz'da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına yaklaşık yüzde 20 oranında zam gelmesi bekleniyor. TÜİK, emekli ve memur zamlarını belirleyecek haziran enflasyonunun yanında 3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayacak. Verinin açıklanmasının ardından akaryakıta da ÖTV zammı gelecek.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.