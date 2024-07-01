Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorin bir haftada iki kez zamlandı /01 Temmuz 2024 10:27

Benzin ve motorin bir haftada iki kez zamlandı

Benzin ve motorinde geçtiğimiz hafta içinde iki kere fiyat artışı oldu. Zamlar sonrasında benzinin fiyatı İstanbul'da 42 liranın üzerine çıkarken, Ankara ve İzmir'de 42 liranın üzerine yükseldi. Şimdi gözler 3 Temmuz'da gelmesi beklenen ÖTV zammında.

SHABER3.COM

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorin grubuna geçtiğimiz hafta iki defa zam geldi. Cumartesi günü 13 kuruş zam geldi. Son olarak 25 Haziran'da benzine 2 TL, motorin grubuna da 1,68 TL zam gelmişti.

Yapılan zamla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 42 lira 40 kuruş, motorinin litre fiyatı 42 lira 51 kuruş olurken İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı 42 lira 27 kuruş, motorinin litre fiyatı 42 lira 41 TL oldu.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 43 lira 38 kuruş, motorinin litre fiyatı 43 lira 48 kuruşa yükseldi.

İzmir'de de fiyatlar benzinde 43 lira 72 kuruş, motorinde 43 lira 90 kuruş olarak güncellendi.

GÖZLER ÖTV ZAMMINDA

Şimdi gözler temmuz ayında yapılacak ÖTV zammına çevrildi.

3 Temmuz'da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına yaklaşık yüzde 20 oranında zam gelmesi bekleniyor. TÜİK, emekli ve memur zamlarını belirleyecek haziran enflasyonunun yanında 3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayacak. Verinin açıklanmasının ardından akaryakıta da ÖTV zammı gelecek.

ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde akaryakıtta da tabela değişecek. ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya ulaşmış olacak. Benzinin litresi 42.40 TL’den 44.67 TL’ye, motorin 42.51 TL’den 44.64 TL’ye çıkması öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Benzin ve motorin bir haftada iki kez zamlandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:28