Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Şamil Tayyar AJet'e isyan etti: Önce bilet fiyatları çıldırdı, sonra rötarlar... /01 Temmuz 2024 11:06

AKP'li Şamil Tayyar AJet'e isyan etti: Önce bilet fiyatları çıldırdı, sonra rötarlar...

THY'ye ait Anadolu Jet'in AJet olmasının ardından yaşanan fiyat artışlarına ve rötarlar AKP'li Şamil Tayyar'ı isyan ettirdi. Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bunu hak etmiyoruz" dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AKP içinde zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Şamil Tayyar’ı bu kez AJet çileden çıkardı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) Anadolu Jet ismiyle hizmet ismiyle veren AJet’i bağımsız bir şirkete dönüştürmesinin ardından yaşanan aksaklıklar AKP’lileri de kızdırmaya başladı.

AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda AJet’i tam bir facia olarak niteleyerek ‘organizasyonsuzluğa’ isyan etti.

'AK PARTİLİLERİN GURURLA ANLATTIĞI BAŞARI ÖYKÜSÜYDÜ'

Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Eskiden zenginler, ağalar, beyler binerdi uçağa. Sınıfsal bir ayraçtı aynı zamanda. Çocukken anılarını dinlerdik uçak yolcularının. Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez dekoruydu Yeşilköy (Atatürk) Havalimanı. Yıllar sonra AK Parti döneminde uçaklar geniş kitlelere ulaştı, kimi yerde uçak bilet fiyatları otobüslerin gerisine düştü, teşbih olsun diye ifade edeyim ağasıyla marabası aynı hava aracının müdavimi oldular.

Sınıflar arası keskin ayrılıkların törpülendiği, ulaşımda konforun tabana yayıldığı bu gelişme, AK Partililerin gururla anlattığı başarı öyküsüydü.

Ya şimdi? Önce bilet fiyatları çıldırdı, sonra rötarlar. ele Ajet tam bir facia. Bunu hak etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
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