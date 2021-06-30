Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe imzayı attırdı /30 Haziran 2021 22:06

Fenerbahçe imzayı attırdı

Fenerbahçe yönetimi ile anlaşma sağladığı belirtilen Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Caulker geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da top koşturuyordu.

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Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet ettiği Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Steven Caulker'ı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Steven Caulker" ifadeleri kullanıldı.
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