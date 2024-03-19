Fenerbahçe’nin tepkisini çeken Bakan Tunç geri adım attı

Fenerbahçe’nin galibiyetinin ardından bordo mavili taraftarlar sahaya girerek galibiyet sevinci yaşayan Fenerbahçeli futbolculara yumruk yumruğa kavga etti.





“Saldırıların ardından adli soruşturma hemen başlatıldı. Şu ana kadar 32 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kamera görüntüleri izleniyor burada kimler kusurluysa Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapacağı soruşturma sonrası ortaya çıkacaktır. Sporun kardeşlik olduğunu unutmamamız lazım.”





Bold Medya'da yer alan habere göre Süper Lig’in 30. haftasında olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor.Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç’un “Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur” sözleri üzerine Fenerbahçe kulübünden açıklama geldi. Tunç, Sarı-Lacivertli kulübün açıklamasına yanıt verdi:Fenerbahçe kulübün yaptığı paylaşımın sorulması üzerine Tunç: “Orada bir yanlış anlaşılma söz konusu. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına dair bir beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki yapılan yanlış paylaşımlar sonucu oluşan bir yanlış anlaşıma olduğunu düşünüyoruz.”