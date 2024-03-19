Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe’nin tepkisini çeken Bakan Tunç geri adım attı /19 Mart 2024 21:33

Fenerbahçe’nin tepkisini çeken Bakan Tunç geri adım attı

Fenerbahçe yönetiminin tepkisini çeken açıklamalarının ardından yeni bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına dair bir beyanımız söz konusu değil" dedi.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre Süper Lig’in 30. haftasında olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor.

Fenerbahçe’nin galibiyetinin ardından bordo mavili taraftarlar sahaya girerek galibiyet sevinci yaşayan Fenerbahçeli futbolculara yumruk yumruğa kavga etti.

TARAFTAR DA OLSA FUTBOLCU DA OLSA…

Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç’un “Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur” sözleri üzerine Fenerbahçe kulübünden açıklama geldi. Tunç, Sarı-Lacivertli kulübün açıklamasına yanıt verdi:

“Saldırıların ardından adli soruşturma hemen başlatıldı. Şu ana kadar 32 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kamera görüntüleri izleniyor burada kimler kusurluysa Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapacağı soruşturma sonrası ortaya çıkacaktır. Sporun kardeşlik olduğunu unutmamamız lazım.”

FUTBOLCULARA SORUŞTURMA AÇILMADI

Fenerbahçe kulübün yaptığı paylaşımın sorulması üzerine Tunç: “Orada bir yanlış anlaşılma söz konusu. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına dair bir beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki yapılan yanlış paylaşımlar sonucu oluşan bir yanlış anlaşıma olduğunu düşünüyoruz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe’nin tepkisini çeken Bakan Tunç geri adım attı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:25:06