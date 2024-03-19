Samanyolu Haber /Gündem / CHP'nin miting otobüsüne saldırı! Valilikten açıklama /19 Mart 2024 21:23

CHP'nin miting otobüsüne saldırı! Valilikten açıklama

Trabzon Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) miting otobüsüne gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

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CHP'nin miting otobüsüne dün taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Trabzon Valiliği'nden açıklama geldi. Olayla ilgili bir kişinin ifadesine başvurulduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"İfadesine başvurulan şahıs, taşı, otobüsten gelen yüksek sesten rahatsız olduğu için attığını, fiilinin siyasi bir nedeni bulunmadığını ifade etmiş olup, sonrasında serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili CHP İl Yönetimine sorulduğunda, olaydan haberleri olduğunu ve olayın siyasi bir yönü olmadığı için şikayetçi olmadıklarını söylemişler, olay hakkında bugüne kadar da herhangi bir müracaat vuku bulmamıştır."
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