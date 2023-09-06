Fenerbahçe’nin yeni transferi Livakovic, Ballon d’Or Yashin Ödülüne aday

Fenerbahçe’nin yeni transferi Dominik Livakovic, Ballon d’Or’da yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü’ne aday gösterildi.



Sarı-lacivertli ekibin Dinamo Zagreb’den kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, 2023 Ballon d’Or Yashin Ödülü’nün adayları arasında yer aldı.



Livakovic’in aday olduğu ödülün diğer adalayları ise; Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Mike Maignan, Ter Stegen, Ederson, Emiliano Martinez, Andre Onana, Aaron Ramsdale ve Brice Samba oldu.



Ballon d’Or ödül töreni, 30 Ekimde Paris’te gerçekleştirilecek.



Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla 2022 Dünya Kupası’nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.