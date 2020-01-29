Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe’ye kötü haberi Çalhanoğlu verdi /29 Ocak 2020 20:53

Fenerbahçe’ye kötü haberi Çalhanoğlu verdi

İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuştu.

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Fenerbahçe’nin uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Milan’ın sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez ile ilgili olarak, takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu’ndan açıklama geldi.

Maddi zorluklar nedeniyle bir türlü transferi noktalayamayan sarı lacivertlilerin, 27 yaşındaki sol beki İtalya takımlarından Napoli’ye kaptırdığı iddia edildi.Konu hakkında TRT Spor’a açıklamalar yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Ricardo Rodriguez, bana Fenerbahçe’yi sordu. Fenerbahçe için benimle ve Kjaer ile sık sık konuştu. Çok sıcak baktı Fenerbahçe’ye. Gelmeyi çok istiyordu ancak duyduğum kadarıyla olmadı. Ricardo Rodriguez’e Türkiye’den bahsettim. Bizim insanlarımızın ne kadar sıcak olduğunu anlattım. Bu transferi çok istiyordu. Maalesef olmadı ama çok istemişti. Herhangi bir sakatlığı yok, bizimle çalışıyor.”
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