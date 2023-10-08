Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe kayıpsız devam ediyor /08 Ekim 2023 21:07

Fenerbahçe kayıpsız devam ediyor

Deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, resmi maçlardaki müthiş galibiyet serisini devam ettirdi. Ligde ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, 2009-2010 sezonundaki rekorunu egale etti.

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Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk oldu. Rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, resmi maçlardaki galibiyet serisini de 16’ya çıkardı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Edin Dzeko ve 45+3. dakikada Dusan Tadic penaltıdan kaydetti.

Bu galibiyetle ligde 8’de 8 yapan Fenerbahçe, 24 puanla zirvedeki yerini korudu. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle Fenerbahçe, ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçmiş oldu. Benzer başarıyı daha önce 2009-2010 sezonunda elde eden Fenerbahçe, bu rekoru egale etmeyi başardı.


DEPLASMANDA GOL YEMİYOR
Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 4. deplasman maçında da kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor’u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor’u 1-0i Kasımpaşa’yı ise 2-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı. Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.

PERDEYİ ERKEN AÇTI
Fenerbahçe, karşılaşmanın hemen başında bulduğu golle öne geçti. İsmail Yüksek’in pasıyla ceza alanında topla buluşan Edin Dzeko’nun gelişine yaptığı vuruşta, Andreas Gianniotis’den dönen meşin yuvarlak tekrar Edin Dzeko’ya çarparak ağlara gitti.

İlk yarıda uzatma dakikalarının sonunda Fenerbahçe ikinci golü buldu. Yasin Özcan’ın, Edin Dzeko’ya ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Dusan Tadic, yaptığı vuruşla kaleci Andreas Gianniotis’in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi.

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