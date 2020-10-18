Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de çifte sevinç /18 Ekim 2020 22:00

Fenerbahçe'de çifte sevinç

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında İzmir deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı şacivertliler gol düellosuna dönen karşılaşmayı 3-2 kazanıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Josa Sosa (26' pen.), Serdar Aziz (43') ve Dimitris Pelkas (51') kaydetti. Göztepe'nin golleri ise Guilherme'den (34' pen. ve 63') geldi.

Konuk ekip bu sonucun ardından puanını 11'e yükselterek liderlik koltuğuna otururken, ev sahibi ekip ise 6 puanda kaldı.

Fenerbahçe, 6. haftadaki dev maçta Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. 
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