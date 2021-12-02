Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçeli yıldız ismin cezası belli oldu /02 Aralık 2021 22:20

Fenerbahçeli yıldız ismin cezası belli oldu

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 2 maç men cezası aldığı belirtildi.

SHABER3.COM

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

PFDK, Göztepeli oyuncu Atakan Rıdvan Çankaya hakkında ise "Rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA," şeklinde karar verdi.

Buna göre Kahveci, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarını kaçıracak. Yıldız oyuncu bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde ise sahada olacak.

NELER YAŞANMIŞTI?

Göztepe'de oynanan maçta sık sık karşı karşıya gelen ve ilk yarıda kısa süreli bir tartışma yaşayan İrfan Can Kahveci ve Atakan Çankaya'nın devre arasında kavga ettiği ortaya çıkmıştı.

Saha içinde kıran kıran mücadele eden ikilinin devre arasında koridorda kavga ettiği belirtilirken her iki futbolcu da PFDK'ya sevk edilmişti.
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